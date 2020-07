Mascherine cinesi e alimenti non a norma: maxi sequestro nel Napoletano (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Circa 800 chili di alimenti, 72 litri di vino e 2400 Mascherine sono state sequestrate dai Carabinieri dei Nas nel corso di controlli tra Napoli e provincia. In un panificio a Strada comunale dei Cavoni sono stati sequestrati 30 chili di prodotti da forno privi di indicazioni sulla tracciabilità. Nei locali, i militari hanno riscontrate carenze igienico sanitarie. Nel quartiere Barra, in una salumeria sono stati sequestrati 72 litri di vino bianco privi di indicazioni sulla tracciabilità. A Ercolano, in un ‘ingrosso farmaceutico sono state sequestrate 1800 Mascherine “made in China” senza marchio CE vendute nonostante la procedura INAIL in deroga avesse dato esito negativo. Erano pubblicizzate come “presidio anticovid”, pur essendo solo maschere ... Leggi su anteprima24

MarinaNoir : @silviaballestra Li avrà comprati dai cinesi in cambio di mascherine - _yelle_ : @MauroCelestini @stefanofloriani @piersar62 @asyabrln @OpheliaNym si, infatti i cinesi (che le mascherine le usano… - ABoenco : Tutte le mascherine cinesi no problemi c'è SPERANZAhttps://it.insideover.com/economia/cina-esplode-bolla-mascherine.html - xilax65 : @AzzolinaLucia i banchi singoli cm i cinesi.... mascherine e test...appena trovano una maestra positiva....ttt in 4… - echenotizieoggi : @Ilconservator Mascherine cinesi. Il vero affare dei cinesi in tutto questo disastro. Distribuite in Italia scontate. Un vero schifo -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine cinesi CINA In crisi le fabbriche cinesi di mascherine AsiaNews Sequestrate oltre 250mila mascherine chirurgiche prive di certificazione

Continuano le attività di polizia economico-finanziaria disposte dal Comando Provinciale di Ragusa per il contrasto delle condotte di chi pone in essere pratiche commerciali scorrette connesse all’att ...

La Cina minaccia rappresaglie dopo la decisione di Trump su Hong Kong

"I tentativi americani di ostacolare la legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong non avranno mai successo. Pechino condanna l'ordine esecutivoIl ministero degli Esteri di Pechino, in una nota sotto ...

Continuano le attività di polizia economico-finanziaria disposte dal Comando Provinciale di Ragusa per il contrasto delle condotte di chi pone in essere pratiche commerciali scorrette connesse all’att ..."I tentativi americani di ostacolare la legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong non avranno mai successo. Pechino condanna l'ordine esecutivoIl ministero degli Esteri di Pechino, in una nota sotto ...