Lucifer 5: è uscito il trailer ufficiale con un clamoroso spoiler sulla trama Netflix ha rilasciato il primo trailer ufficiale della quinta stagione di Lucifer. Lucifer 5: la data d'uscita e l'attesissimo trailer Lucifer ha conquistato milioni di telespettatori in tutto il mondo e si sta preparando a tornare con la quinta stagione. In onda su Fox per tre stagioni, è stata cancellata con grande disapprovazione dei fan. Questi hanno avviato una serie di petizioni per salvarla e alla fine ci sono riusciti. Netflix ha risposto all'appello e non solo ha confermato una quarta stagione, ma poi una quinta e anche una sesta (che sarà davvero l'ultima). La quarta ha avuto un grandissimo successo e la quinta arriverà sulla piattaforma streaming il 21 agosto.

