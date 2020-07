Lopez: “Dobbiamo vincere per non avere rammarico. Adesso pensiamo alla SPAL” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Al termine della bruciante sconfitta contro l’Atalanta, il tecnico del Brescia ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole di Lopez: “Con l’Atalanta per noi era una partita difficile sulla carta, hanno giocato molte seconde linee. Dovevamo far meglio specie in fase di non possesso, bisogna migliorare. Abbiamo preso subito un gol lasciando molto spazio, dobbiamo dimenticare questa partita e pensare alla SPAL di domenica per vincere. E’ tutto anomalo, si sta giocando ogni tre giorni, va tutto veloce e c’è poco tempo per analizzare gli errori. Bisogna lasciar meno spazio. La squadra non si è arresa. Aggressività? Stavo pensando anche alla partita di Torino, siamo entrati male nel secondo tempo come contro la Roma. A Torino potevamo fare il secondo gol ... Leggi su alfredopedulla

