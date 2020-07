Le Sardine tornano in piazza: tutto avrà inizio in Veneto (Di mercoledì 15 luglio 2020) La prima tappa del tour delle Sardine sarà la casa di Matteotti a Fratta Polesine. Il giro durerà una settimana, dal 23 al 28 luglio. Ultima tappa in programma nella casa museo di Sandro Pertini in Liguria. Sembra essere passata un’eternità da quando la candidatura a governatore dell’Emilia Romagna di Bonaccini ebbe un sostegno importante … L'articolo Le Sardine tornano in piazza: tutto avrà inizio in Veneto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Martino31805246 : RT @Nostrad63384755: Elezioni regionali, sardine tornano in campo: “Bisogna fermare Salvini e i populisti”. Ancora, vi siete riattaccati nu… - 1958Aldo : RT @MarceVann: ??'Le sardine tornano in campo e dal 23 al 28 luglio, e toccheranno le regioni che sono chiamate al voto a settembre'.?? Mam… - Claudia_nurse_ : RT @MarceVann: ??'Le sardine tornano in campo e dal 23 al 28 luglio, e toccheranno le regioni che sono chiamate al voto a settembre'.?? Mam… - cbucciarelli07 : RT @Nostrad63384755: Elezioni regionali, sardine tornano in campo: “Bisogna fermare Salvini e i populisti”. Ancora, vi siete riattaccati nu… - osservando001 : RT @MarceVann: ??'Le sardine tornano in campo e dal 23 al 28 luglio, e toccheranno le regioni che sono chiamate al voto a settembre'.?? Mam… -