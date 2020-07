Juve, Sarri: "Facciamo fatica, succede a tutti. Questa squadra a tratti lascia perplessi" (Di giovedì 16 luglio 2020) Pareggio ricco di gol tra Sassuolo e Juve, un 3-3 che ha visto i neroverdi rimontare e portarsi in vantaggio e i bianconeri ottenere un pareggio sudato ma comunque prezioso, così come accaduto contro l'Atalanta. Maurizio Sarri, tecnico bianconero, ha parlato a Sky Sport nel post-partita. Queste le sue parole: US Sassuolo v Juventus - Serie A Il dominio iniziale e la rimonta finale? "Un allenatore pretende continuità e ora Facciamo fatica fisicamente e mentalmente, è qualcosa che sta succedendo... Leggi su 90min

juventusfc : ? 16:15 ?? Le parole di Maurizio #Sarri su #SassuoloJuve con i giornalisti invitati all'Allianz Stadium. ??LIVE… - juventusfc : ?? Mister Sarri sta per parlare alla vigilia di #SassuoloJuve Guarda LIVE [pass pro] ?? - MaxCallegari : La #Juve di #Allegri concedeva poco all’estetica, ma partite così in campionato le ha sempre controllate. E vinte #MilanJuventus #Sarri - AlexMarinuzzi91 : Ma Sarri ad ogni debacle della Juve ha mai detto “È colpa mia” come faceva Allegri? - fritatalover : RT @Nicolas81972837: @Ruskin13311923 @annamaschio @aliasvaughn Sarri non è da Juve ma anche tanti giocatori non sono da Juve Questa è la f… -