Inter, Mazzola: “Padre Pio predisse lo scudetto dell’Inter. Parlavo spesso con lui” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sandro Mazzola ha raccontato del suo importante rapporto con Padre Pio in un’Intervista ai microfoni di Famiglia Cristiana. L’ex attaccante dell’Inter ha ricordato in particolare un episodio, quando nel 1965 i neroazzurri andarono in trasferta a Foggia ma non alloggiarono lì, bensì a San Giovanni Rotondo, dove risiedeva Padre Pio. “Era seduto con altri confratelli, e noi avevamo praticamente occupato tutto il corridoio che portava al salottino dove riceveva gli ospiti – ha raccontato Mazzola – . Quando gli spiegarono che la squadra dell’Inter era venuta a fargli visita, rispose: ‘E che ci fanno qua? Tanto con il Foggia perdono. Ma vinceranno il campionato’. Perdemmo 3-2. Quell’anno, in ogni caso, l’Inter ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Inter - Sandro #Mazzola parla del suo rapporto con Padre Pio - zapppa83 : @OfficiaLucio @Inter @Pirelli Mazzola la prossima volta però - PaoloCerutti7 : @onestidal1908 Niente è più bello dell’ascoltare un cretino che tace, purtroppo tu parli? - ale5_maggio : @FrancescoBigna3 @andreozzi93 @a_franchetti @KeitaBalde È il destino di chi è sempre ai vertici del calcio europeo… - Inter_Rompi : RT @JuveLegacy: @Leobelli5 @CazzoFra @JohnLemon_1908 Passaporti falsi: patteggiamento Spionaggio industriale: condannati Illecito sportivo:… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Mazzola Inter, Mazzola: "Padre Pio predisse lo scudetto dell'Inter. Parlavo spesso con lui" Sportface.it Inter, Mazzola: “Padre Pio predisse lo scudetto dell’Inter. Parlavo spesso con lui”

Sandro Mazzola ha raccontato del suo importante rapporto con Padre Pio in un’intervista ai microfoni di Famiglia Cristiana. L’ex attaccante dell’Inter ha ricordato in particolare un episodio, quando ...

Calcio: Mazzola "così padre Pio mi cambiò la vita"

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Sandro Mazzola devoto di Padre Pio. L'ex campione dell'Inter e bandiera del calcio italiano rivela a 'Famiglia cristiana' il suo legame con il frate delle stigmate. Il campione ...

Sandro Mazzola ha raccontato del suo importante rapporto con Padre Pio in un’intervista ai microfoni di Famiglia Cristiana. L’ex attaccante dell’Inter ha ricordato in particolare un episodio, quando ...(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Sandro Mazzola devoto di Padre Pio. L'ex campione dell'Inter e bandiera del calcio italiano rivela a 'Famiglia cristiana' il suo legame con il frate delle stigmate. Il campione ...