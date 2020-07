Inter, Conte: “Partita stimolante per la Spal, serve entusiasmo per vincere” (Di mercoledì 15 luglio 2020) L'Inter si prepara alla trasferta di Ferrara. Dopo la vittoria sul Torino gli uomini di Conte avranno davanti un avversario che potrebbe rendere le cose complicate all'Inter, come già successo con i cugini rossoneri. L'ex allenatore del Chelsea alla vigilia ha chiesto entusiasmo ai suoi.LE PAROLE DI Contecaption id="attachment 989489" align="alignnone" width="300" Antonio Conte (getty images)/captionQueste le sue parole a Inter TV alla vigilia: "Dobbiamo avere lo stesso entusiasmo e la stessa voglia mostrata nelle ultime partite, cercando di dare il massimo e ottenere i tre punti che sarebbero molto importanti. Affrontiamo la Spal con il piede giusto fino dall'inizio e con determinazione. In queste sfide squadre ... Leggi su itasportpress

Inter : ?? | FORMAZIONE #InterTorino, ecco gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! ?? #FORZAINTER ???????? - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Le vittorie servono per dare certezze ed entusiasmo, soprattutto ai calciatori' ??? L'analisi… - SkySport : Inter, Allegri il nome per la panchina se Conte dirà addio - PinoMeazza : RT @Pistogolblasta2: Sacchi non sarebbe stato nulla senza Van Basten, Gullit e Rijkaard. I grandi allenatori, senza grandi giocatori, sono… - fede_spi : La situazione nell’#Inter per me è delineata: -La società vuole giocatori giovani o media età che in un paio d’anni… -