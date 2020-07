Incidente sul Monte Bianco: precipitano dalla Cresta Kuffner, morti 2 italiani (Di mercoledì 15 luglio 2020) Grave Incidente sul massiccio del Monte Bianco: 2 alpinisti italiani sono morti dopo essere precipitati sul versante francese della Cresta Kuffner. I corpi sono stati recuperati dal Peloton de Haute montagne della gendarmeria di Chamonix.L'articolo Incidente sul Monte Bianco: precipitano dalla Cresta Kuffner, morti 2 italiani Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

