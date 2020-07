Incarico al marito della Cancelleri (M5S), interviene la Corte dei Conti: vogliono chiarimenti (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Con il presente foglio si trasmette l’osservazione formulata dall’Ufficio dicontrollo in merito al provvedimento entro indicato sottoposto al controllodi legittimità”. Con queste parole inizia il Rilievo della Corte dei Conti in merito all’Incarico assegnato a Santino Lo Porto, marito di Azzurra Cancelleri (M5S) e cognato del viceministro Giancarlo Cancelleri, al MEF. Nel 2014 Azzurra Cancelleri, sorella di Giancarlo, allora leader del Movimento Cinque Stelle in Sicilia, deputata eletta alla Camera nel 2013 e originaria di Caltanissetta, ha sposato Santino Lo Porto, architetto di Santa Caterina Villaermosa. Oltre a Luigi Di Maio, alle nozze erano presenti anche una decina di altri deputati nazionali del M5s e due ... Leggi su ilparagone

Sandra25849233 : @Camillamariani4 Ma grazie a te, mi riempi il cuore.... Ti faccio una confidenza mio marito mi ama così tanto che m… - Cosimo53086756 : @Marco_C0nc3rt1 @RepParlamentare @AnselmiJacopo @nugellae @rubinos099 @_DAGOSPIA_ Ah, il marito e il fratello della… -

Ultime Notizie dalla rete : Incarico marito Omicidio di Micaela: testa schiacciata da un'auto, mannaia nella borsetta BresciaToday Rizzi sale alla presidenza Spaccasassi sarà il vice con il controllo operativo

Donatella Rizzi ha svolto nello stesso periodo il ruolo di vice presidente, incarico che verrà ora ricoperto ... Pallacanestro Vigevano. Insieme al marito Claudio Furlani ha legato ormai da ...

Omicidio di Micaela: testa schiacciata da un'auto, mannaia nella borsetta

Omicidio | Micaela Bicego | Colà di Lazise | Mannaia | Autopsia „Lago di Garda. Giovedì mattina è stato conferito l'incarico per l'autopsia sul corpo di Micaela Bicego, la donna di 47 anni trovata mor ...

Donatella Rizzi ha svolto nello stesso periodo il ruolo di vice presidente, incarico che verrà ora ricoperto ... Pallacanestro Vigevano. Insieme al marito Claudio Furlani ha legato ormai da ...Omicidio | Micaela Bicego | Colà di Lazise | Mannaia | Autopsia „Lago di Garda. Giovedì mattina è stato conferito l'incarico per l'autopsia sul corpo di Micaela Bicego, la donna di 47 anni trovata mor ...