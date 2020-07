Il Napoli rallenta ancora e non va oltre il pari al Dall’Ara (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Bologna – Il Napoli dopo il pari al San Paolo contro il Milan viene fermato dal Bologna sul 1-1 al Dall’Ara. Gli azzurri sbloccano subito la gara con un colpo di testa di Kostas Manolas, al quarto centro personale in stagione. A dieci minuti dal termine della partita, dopo due gol annullati, arriva il pareggio del Bologna grazie alla rete di Barrow. La partita – Mihajlovic sceglie, dunque, Tomiyasu come centrale al fianco di Danilo. In avanti il tridente Skov Olsen-Palacio-Barrow. Gattuso conferma solamente Di Lorenzo, Maksimovic e Zielinski rispetto alla partita contro il Milan. Sblocca subito la gara il Napoli grazie a Manolas: sul calcio d’angolo dalla sinistra, il centrale greco vince il duello fisico e di testa trova il vantaggio. ... Leggi su anteprima24

Prima Capri, poi Olbia. Il Napoli ha scelto due splendide e suggestive cornici per ottenere il sì di Victor Osimhen e mandare in porto l’operazione più costosa dell’era De Laurentiis. E lo scenario ha ...

Il Napoli ha trovato il sostituto di Arkadiusz Milik. Sembra ormai vicino l’accordo con il LOSC Lille per il trasferimento all’ombra del Vesuvio dell’attaccante Victor Osimhen. In questi ultimi giorni ...

