Highlights Berrettini-Thiem 7-64 4-6 8-10 | esibizione Berlino 2020 VIDEO

Highlights Berrettini-Thiem 7-6(4) 4-6 8-10, esibizione Berlino 2020 (VIDEO) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il VIDEO degli Highlights di Thiem-Berrettini, finale del torneo d'esibizione andato in scena sull'erba di Berlino, che ha visto l'austriaco laurearsi campione ai danni dell'azzurro con il punteggio di 6-7(4) 6-4 10-8. Vittoria in rimonta per il numero tre del mondo, che nel complesso ha meritato nonostante un'ottima prestazione del suo avversario. Niente da fare invece per Berrettini, che non riesce a bissare il successo di pochi giorni all'Ultimate Tennis Showdown, torneo organizzato da Patrick Mouratoglou nella sua accademia in Costa Azzurra. In alto la prima parte degli Highlights. Di seguito la seconda parte delle immagini salienti del match.

Il live e la diretta scritta del match tra Matteo Berrettini e Dominic Thiem, finale dell’esibizione di tennis a Berlino 2020. Il romano non si ferma più e dopo la vittoria nell’Ultimate Tennis Showdo ...

Il tennista italiano si impone in rimonta con il punteggio di 4-6 6-3 10-6 nella semifinale del Bett1Aces 2020 Per approfondire ...

