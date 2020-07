Frosinone, spaccio di droga: scacco alla banda della cocaina. Il blitz all’alba: 11 persone nella rete dei carabinieri (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gestivano lo spaccio di droga, in particolare di cocaina, nel nord della provincia di Frosinone. Un gruppo criminale ben organizzato, radicato sul territorio e specializzato nella vendita di stupefacenti, come detto soprattutto di cocaina, sempre più richiesta sul mercato e ora, grazie alle “mini dosi”, accessibile ad una fetta sempre più ampia di assuntori. Una banda composta da 11 persone che all’alba di stamattina è stata smantellata dai carabinieri del Comando provinciale di Frosinone. blitz all’alba contro gli spacciatori di cocaina Dalle prime ore della mattinata, infatti, i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

