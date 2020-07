FORMAZIONI Sassuolo Juve: out Bonucci, al suo posto Chiellini (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Sassuolo Juve Ecco gli schieramenti ufficiali di Sassuolo-Juve, match valido per la 33ª giornata di Serie A 2019/2020. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Peluso, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. JuveNTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

GoalItalia : Sarri sceglie Chiellini e Higuain e lascia in panchina Bonucci e Dybala: le formazioni ufficiali di #SassuoloJuve… - Gazzetta_it : Sassuolo-Juventus: le formazioni ufficiali | La diretta - SkySport : Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - TUTTOJUVE_COM : Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali: Chiellini e Higuain titolari - fcin1908it : Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Juventus: Sarri sceglie Higuain - -