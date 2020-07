Firewall- accesso negato: il Thriller con Harrison Ford (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nel 2006 è uscito nei Cinema il film Firewall- accesso negato, diretto dal regista Richard Loncraine. Alcuni divi della vecchia guardia (Harrison Ford, Micheal Douglas, Robert De Niro) molte volte sembrano totalmente incapaci di mettersi in gioco. Non recitano mai in produzioni che non siano i soliti action movie/thiller di poca sostanza. Che sono costruiti su misura per convincerci che il tempo, per loro, non passa mai. Con il risultato opposto, a volte sarebbe meglio cambiare storie e personaggi. Leggi anche: Harrison Ford: il mito compie 77 anni Firewall- accesso negato: Film Se esiste il corrispettivo cinematografico del concetto dell’espressione “senza infamia e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

