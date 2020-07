«Fino ai 13 anni è inutile qualunque linea guida»: Crisanti demolisce l’Azzolina. E Telese applaude (Di mercoledì 15 luglio 2020) Crisanti demolisce l’Azzolina. Dopo mesi di riunioni e decreti. Interminabili settimane su linea guida e prevenzione, allarme in corso e ipotesi al vaglio. Insomma, in pieno stallo con una estenuante fase di emergenza sanitaria che il governo vuole addirittura prolungare. Dopo una raffica di provvedimenti scolastici declinati alla situazione, ma che non hanno portato a nulla, in queste ore arriva l’ulteriore smentita dell’operato della titolare del dicastero di viale Trastevere. Un affondo che arriva da Andrea Crisanti, ospite su La7 di In Onda, che in poche battute smonta e demolisce la scuola formato Azzolina. O meglio, disintegra proprio il ministro dell’Istruzione e tutti i suoi discutibili provvedimenti… Crisanti ... Leggi su secoloditalia

