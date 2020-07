Epidemia fuori controllo in Catalogna: 938 nuovi casi in Catalogna in 24 ore (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Catalogna ha registrato 938 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Il maggior numero di casi, pari a 250, si registra nella regione sanitaria di Barcellona. Secondo le autorità sanitarie, i ... Leggi su globalist

La Catalogna ha registrato 938 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Il maggior numero di casi, pari a 250, si registra nella regione sanitaria di Barcellona.

Gli impianti di lavorazione della carne in Brasile hanno contribuito a diffondere Covid-19 in almeno tre luoghi diversi in tutto il paese. Lo si evince da uno studio del Ministero del Lavoro (MPT). "C ...

