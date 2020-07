Curzio eletto primo presidente Cassazione. Mattarella: svolgerà impegno con consapevolezza e lungimiranza (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il nuovo primo presidente della Corte di Cassazione è Pietro Curzio, eletto dal Consiglio superiore della magistratura nel corso di una riunione del plenum presieduto dal presidente della Repubblica al Quirinale. Curzio ha ottenuto la maggioranza dei voti. Solamente il consigliere Stefano Cavanna si è astenuto. E il presidente del Csm, il Capo dello Stato Sergio Mattarella, come di consueto non ha votato."Desidero formulare le mie congratulazioni al presidente Curzio per la sua nomina a primo presidente" ha detto Mattarella. "Dalla relazione e dagli interventi svolti, che ringrazio e dei quali ho registrato le considerazioni avanzate, ... Leggi su ilfogliettone

