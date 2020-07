Covid-19: aumentata mortalità per tumore toracico (Di mercoledì 15 luglio 2020) Con l’emergenza Covid-19,minor accesso a terapie intensive e più mortalità per i pazienti con tumore toracico secondo uno studio internazionale Durante la pandemia di Covid-19, i pazienti colpiti da tumore al polmone hanno avuto meno accesso alle terapie intensive (8,3%) rispetto agli altri pazienti oncologici (26%) e la mortalità è stata molto più elevata (35% rispetto al 13%). A rivelarlo sono i risultati preliminari… L'articolo Covid-19: aumentata mortalità per tumore toracico Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

paolocalcinari : Secondo ultimo sondaggio di BofAML tra i gestori globali la media della liquidità detenuta dai fondi è aumentata al… - enrigoletto : @il_burocrate Lei non ha capito nulla. 300 morti CON Covid nel mese di giugno luglio non sono assolutamente 300 mor… - enrigoletto : @VFumero @riktroiani Morti per covid? Sicuro? Quindi la mortalità in Lombardia è aumentata di 300 rispetto allo ste… - MattiaGallo17 : RT @ultimenotizie: A maggio, quando gli Stati membri hanno iniziato ad allentare le misure di contenimento COVID-19, la produzione industri… - ultimenotizie : A maggio, quando gli Stati membri hanno iniziato ad allentare le misure di contenimento COVID-19, la produzione ind… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid aumentata Così l'aumento dei morti nelle province d'Europa sotto Covid. Arezzo e la Toscana, la classifica Arezzo Notizie Serie A, aumentano i gol da fuori area: oltre 30 dalla ripresa del torneo, la rete ora viene da lontano

Già, tornando dopo un lungo girovagare ad accostarsi al campionato di Serie A, non è sembrato insolito essere stati colpiti da una sensazione affiorata subito sulla superficie dell’attualità. Così, ...

Covid, Stati Uniti in piena pandemia: torna lo spettro del lockdown, record di morti in Florida

Secondo quanto riporta il Guardian, sono stati 132 i morti nelle ultime 24 ore, portando il totale delle vittime a 4.409. I contagi continuano ad aumentare e nello Stato almeno 48 ospedali non hanno p ...

Già, tornando dopo un lungo girovagare ad accostarsi al campionato di Serie A, non è sembrato insolito essere stati colpiti da una sensazione affiorata subito sulla superficie dell’attualità. Così, ...Secondo quanto riporta il Guardian, sono stati 132 i morti nelle ultime 24 ore, portando il totale delle vittime a 4.409. I contagi continuano ad aumentare e nello Stato almeno 48 ospedali non hanno p ...