CLASSIFICA - La Roma vince e blinda il quinto posto: giallorossi a +4 sul Napoli (Di mercoledì 15 luglio 2020) Secondo pareggio consecutivo per il Napoli che sale a quota 53 punti in CLASSIFICA, gli stessi del Milan che ha battuto il Parma. La Roma batte il Parma, sale a 57 blindando così il quinto posto, portandosi a +5 rispetto alle due squadre. Leggi su tuttonapoli

IL TABELLINO ROMA - VERONA 2-1 | VIDEO La Roma vince di misura e si consolida il quinto posto in classifica. Dopo il primo tempo chiuso sul 2-0 grazie ai gol di Veretout e Dzeko, i giallorossi ...