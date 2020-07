Cerciello Rega, l'audio choc al processo e il suocero crolla in aula (Di mercoledì 15 luglio 2020) "Sentivo Mario che urlava con una voce strana, provata: 'Fermati! Carabinieri! Fermati!". Ho alzato lo sguardo e ho visto che barcollava e sanguinava dal costato come una fontana. Poi ha strabuzzato gli occhi ed è crollato per terra. A quel punto gli sono corso vicino, mi sono sfilato la polo e ho cercato di tamponare la ferita". Questo il drammatico racconto in aula del carabiniere Andrea Varriale sulla dinamica dell'aggressione del 26 luglio scorso in cui il vice brigadiere Mario Cerciello Rega è stato accoltellato 11 volte da Finnegan Lee Elder, il 20enne americano imputato per omicidio insieme al suo amico e coetaneo Gabriel Natale Hjort. Durante l'udienza è stata fatta sentire la telefonata al 112 con cui Varriale chiede aiuto ai colleghi della centrale operativa per far intervenire i ... Leggi su iltempo

