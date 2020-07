Cdm: 20 e 21 settembre al via referendum per taglio parlamentari e elezioni suppletive (Di mercoledì 15 luglio 2020) Arriva l’approvazione del Consiglio dei ministri che stabilisce la data del referendum sul taglio dei parlamentari e delle elezioni suppletive per il Parlamento. Al termine del Consiglio dei ministri Palazzo Chigi ha diffuso un comunicato stampa riassuntivo delle decisioni prese durante l’incontro. Sul tavolo, il referendum sul taglio dei parlamentari e le elezioni suppletive. Così … L'articolo Cdm: 20 e 21 settembre al via referendum per taglio parlamentari e elezioni suppletive proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

