Can Yaman ridimensiona Maria De Filippi: la drastica decisione di Mediaset (Di mercoledì 15 luglio 2020) Can Yaman sta avendo uno straordinario successo in casa Mediaset con la fiction Daydreamer. Per questo motivo, l’azienda avrebbe scelto di dargli un maggiore spazio ridimensionando Uomini e Donne di Maria De Filippi. Can Yaman è in maniera innegabile uno dei personaggi più amati del piccolo schermo degli italiani. La fiction di cui è protagonista, … L'articolo Can Yaman ridimensiona Maria De Filippi: la drastica decisione di Mediaset è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Capass8Emanuela : @costantino9999 @canyaman1989 @dmtzdmr E gaia Silvestre che fa fare il tesseramento di 10€ per quando non può farlo… - _Alessio_88 : La turcata #DayDreamer al 23% fa a fette #ioete con il conduttore spocchioso... Ecco un immagine di lui che legge g… - Capass8Emanuela : @costantino9999 @canyaman1989 @dmtzdmr Ciao, finalmente è arrivato il momento di parlare,io sono una ex tesserata a… - ClaudiaFilippi1 : Dai un'occhiata al video di Rosa can yaman jimin bts ????! #TikTok • #SanemCan • #DayDreamer • #CanYaman1989 • -