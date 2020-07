Campo rom Scampia, 17enne incinta positiva: indagine per tracciare la rete di contatti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nuovo caso di coronavirus nella città di Napoli, a risultare positiva è una 17enne al settimo mese di gravidanza residente nel Campo Rom di Scampia. La positività è stata riscontrata proprio durante i controlli per la gestazione, ma fortunatamente la ragazza è in buone condizioni e asintomatica. Dopo il primo tampone risultato positivo, la 17enne … L'articolo Campo rom Scampia, 17enne incinta positiva: indagine per tracciare la rete di contatti Leggi su dailynews24

