Cagliari, Zenga perde uno dei suoi big: “Nainggolan forse ha finito la stagione, un macigno rinunciarci” (Di mercoledì 15 luglio 2020) E’ un periodo non proprio positivo per il Cagliari, la vittoria manca da quattro partite e gli attaccanti sembrano aver perso lo smalto pre-lockdown. Enrico Locci/Getty ImagesWalter Zenga auspica una veloce inversione di tendenza già contro la Sampdoria, un match che per lui rappresenta molto più di una semplice partita, considerando il suo passato da giocatore e da allenatore. L’allenatore rossoblù ha ammesso in conferenza stampa la sua emozione, rivelando anche una notizia non proprio positiva su Nainggolan: “allenare la Samp è stata un’emozione unica, perché aver fatto il giocatore e poi il tecnico è una fortuna e una cosa bellissima. Vorrei portare più giocatori a fare gol, ma in porta tiriamo anche con i centrocampisti. Nainggolan? Non ci sarà, ... Leggi su sportfair

