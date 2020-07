Cacciari dice che in autunno sarà «inevitabile una dittatura democratica» (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’ossimoro utilizzato da Massimo Cacciari sta facendo discutere. Non tanto per la figura retorica usata, ma per quella sua previsione sul prossimo autunno italiano. Il filosofo ed ex sindaco di Venezia, ospite di Bianca Berlinguer a CartaBianca (su Rai3), ha detto che sarà inevitabile una «dittatura democratica» per tenere le redini del Paese quando ci saranno pericoli per quel che riguarda l’ordine sociale. Un concetto che, inevitabilmente, ha provocato molte reazioni. LEGGI ANCHE > Cacciari si autoassolve: «Sono tutti colpevoli, io l’unico a salvarmi» Non si tratta, ovviamente, di un auspicio ma di una previsione. Come ribadito anche oggi in un’intervista rilasciata a Il Giornale: «A ottobre la situazione ... Leggi su giornalettismo

