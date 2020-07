Bus dirottato sulla Paullese, l’autista Ousseynou Sy condannato a 24 anni di carcere: «Fu terrorismo» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il verdetto della Corte d’Assise di Milano, che ha accolto le tesi dei pm Luca Poniz e Alberto Nobili. Sy ha detto di essere vittima di pregiudizi contro «il nero, il diverso». Risarcimento di 25mila euro per ognuno dei ragazzi Leggi su corriere

