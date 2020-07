Autostrade, verso l’accordo per dopo 6 ore di Cdm: via i Benetton, primo socio Cassa depositi e prestiti (Di mercoledì 15 luglio 2020) ROMA – Si è chiuso poco prima delle 6 del mattino un consiglio dei ministri durato oltre sei ore, nel corso del quale il governo ha dato corpo a una nuova trattativa con Aspi sulla revisione della concessione autostradale. Accolte le richieste del governo, a cominciare dalla più importante che prevederebbe la progressiva uscita di Atlantia dalla compagine societaria, sebbene con una transazione della durata di un anno con un passaggio intermedio a quota 10%. I vincoli tariffari e la questione della manleva, delle responsabilità sul crollo del ponte Morandi, che sono in corso di accertamento processuale e che investono al momento anche 21 funzionari del Mit. Leggi su dire

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Autostrade, verso l’ingresso dello s… - RaiNews : Avvio del negoziato con Benetton entro il 27 luglio - ngiocoli : RT @CarloStagnaro: Perché, tra le condizioni irrinunciabili del governo verso #Autostrade, c'è la manleva per sollevare lo Stato dalle sue… - Emininnik : RT @CarloStagnaro: Perché, tra le condizioni irrinunciabili del governo verso #Autostrade, c'è la manleva per sollevare lo Stato dalle sue… - CarloAmenta1 : RT @CarloStagnaro: Perché, tra le condizioni irrinunciabili del governo verso #Autostrade, c'è la manleva per sollevare lo Stato dalle sue… -