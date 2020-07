Autostrade, raggiunta l'intesa: passo indietro dei Benetton, entra Cdp (Di mercoledì 15 luglio 2020) E' durato tutta la notte il Consiglio dei ministri che ha portato a un accordo sul dossier Autostrade. Il passo indietro dei Benetton è il passaggio chiave della risoluzione della lunga trattativa, ... Leggi su tgcom24.mediaset

Galvanor : #PaolaDeMicheli ti dovresti solo vergognare di esistere e buttarti giù dal #PonteMorandi. Ma con quella faccia da e… -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade raggiunta

La svolta è arrivata poco prima dell'alba, quando i Benetton hanno via via accettato tutte le condizioni poste dal governo per evitare la revoca della concessione ...Accordo all’alba su Autostrade dopo un duro scontro in Consiglio dei ministri: da un lato i ministri del Pd, dall’altro quelli del M5S e lo stesso Premier. Alla fine l’intesa: uscita graduale dei Bene ...