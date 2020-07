Aspi: nuova proposta sul tavolo del governo, verso intesa (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma, 15 lug. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos da fonti di governo, è sul tavolo del Consiglio dei ministri una nuova proposta di Aspi, migliorativa rispetto alla precedente, sulla strada di un’intesa. “L’accordo sarebbe vicino”, riferiscono le stesse fonti.L'articolo Aspi: nuova proposta sul tavolo del governo, verso intesa Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

