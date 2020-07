Anticipazioni Daydreamer 16 luglio: partono i lavori la campagna per Levent, ma tra Aylin e Deren è subito scontro (Di mercoledì 15 luglio 2020) Anticipazioni Daydreamer 16 luglio: cosa accadrà domani? Al via i preparativi per la campagna per “Galina”, l’azienda di Levent. Come sappiamo parteciperà anche Aylin e ciò creerà tensione nel team. In particolare il rapporto tra la ex fidanzata di Emre e Deren continuerà ad essere pessimo. Ne vedremo delle belle! Intanto Sanem e Can si riavvicineranno e arriveranno quasi al bacio! “Quasi”, vediamo perché! Anticipazioni Daydreamer: Deren cerca di convincere Can a mandare via Deren Deren, appreso che Can ha deciso di coinvolgere Aylin nella campagna pubblicitaria per i prodotti ... Leggi su pianetadonne.blog

