Un’app ha portato alla scoperta di un cadavere in una valigia: come funziona “Randonautica”, l’app per gli esploratori che spopola tra i giovani [VIDEO] (Di martedì 14 luglio 2020) Trovare una valigia con un corpo fatto a pezzi al suo interno è una scoperta che nessuno vorrebbe mai fare nella propria vita. Ma è anche la scoperta che una nuova app ha portato a dei ragazzi. L’ultima app che spopola su Tik Tok si chiama Randonautica. “Randonautica ti porta in un viaggio di scoperta. Può portare a esperienze significative insieme ad un gran divertimento, mentre esplori il mondo attorno a te“, si legge nella descrizione del download dell’applicazione. Una volta scaricata e inserita la posizione, l’app dà agli utenti, chiamati “randonauti”, una serie di coordinate nella loro area generate in maniera casuale. Prima di recarsi lì, gli utenti sono incoraggiati ad impostare ... Leggi su meteoweb.eu

