Un nuovo tampone per Bolsonaro (Di martedì 14 luglio 2020) «Attendo con ansia il risultato perché non sopporto più la routine di restare a casa», ha dichiarato Leggi su media.tio.ch

AaronHLandau : RT @moneypuntoit: ?? Coronavirus Italia: arriva il nuovo tampone in 7 minuti che costa solo 12 euro ?? - moneypuntoit : ?? Coronavirus Italia: arriva il nuovo tampone in 7 minuti che costa solo 12 euro ?? - creepypaola : Mi hanno fatto di nuovo il tampone yes i cried again - ADOVREHAR : Domani devo andare di nuovo a fare il tampone UCCIDETEMI - creepypaola : Hold on mi sono appena ricordata che domani entrando in day hospital per la biopsia mi fanno il tampone di nuovo.... im already crying -