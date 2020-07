Udinese-Lazio (15 luglio ore 21:45): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 14 luglio 2020) Giocare una partita a settimana era la prospettiva della Lazio che lottava per lo scudetto, un progetto sul quale è stata sacrificata l’Europa League. Giocare ogni tre giorni si è trasformato in un limite insormontabile nella corsa allo scudetto e la squadra di Inzaghi, tra indisponibili, infortunati e giocatori non al meglio, si è sgonfiata … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Durante la 33esima giornata di Serie A si disputerà anche la sfida tra Udinese e Lazio. La squadra di Gotti vuole tornare a vincere dopo l’ultima sconfitta, mentre quella biancoceleste deve rialzare l ...

Al Via del Mare arbitra Guida. L’ultima volta il caos contro la Lazio, la Fiorentina non vince con lui da quasi 5 anni

Guida in striscia negativa con i viola. Caos a ottobre con la Lazio. Prima il ko 3-1 con l’Atalanta, ed ancora prima lo 0-2 contro la Juventus Sarà Marco Guida di Torre Annunziata a dirigere il match ...

