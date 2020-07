Torino, truffavano asili e parrocchie, 9 le misure cautelari (Di martedì 14 luglio 2020) I Carabinieri di Torino hanno sgominato una banda che truffava parrocchie, asili nido, scuole e fondazioni religiose. Promettevano falsi contributi statali e comunali. Gli agenti, che indagavano già sull’organizzazione dal maggio 2019, hanno, alla fine, smascherato un’attività finalizzata alle truffe anche a danno di persone a minorata difesa. In totale sono finite in carcere tre persone e nove hanno obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dalle perquisizioni effettuate tra Torino e altre città, è emerso che la banda aveva portato a termine 41 truffe, accreditandosi un guadagno illecito di oltre 110mila euro. Il “modus operandi” dei truffatori era sistematico. Si qualificavano alle vittime prescelte come funzionari comunali e regionali, oppure ... Leggi su nuovasocieta

