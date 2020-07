Telefonate Draghi-Sala-Giorgetti Ipotesi di un accordo con il M5S (Di martedì 14 luglio 2020) Pare che Mario Draghi si senta spessissimo con Giancarlo Giorgetti e con Beppe Sala. E c'è già chi fa Ipotesi su un suo eventuale futuro Governo per il dopo-Conte Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Pare che, spessissimo, si senta con Giancarlo Giorgetti e con Beppe Sala. E ogni tanto lo si vede passeggiare in Galleria Vittorio Emanuele, circondato dalla scorta. Mario Draghi è uno di quei nomi sp ...

Mario Draghi, l'indiscrezione: incontra Di Maio e Pd, ma di scendere in campo non ne ha voglia?

Il governo delle larghe intese passa per l'ex governatore della Banca Centrale europea Mario Draghi. Un nome su cui sembrano convergere i diversi partiti. Ieri - domenica 12 luglio - il ministro degli ...

