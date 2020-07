Segue la scia dell'amico, lo tampona e cade: ciclista muore in ospedale (Di martedì 14 luglio 2020) Scontro auto-bici davanti all'ufficio postale: ciclista finisce in ospedale 13 luglio 2020 AGGIORNAMENTO ORE 20 Tragedia in mattinata nella Castellata. Un 78enne di Tezze sul Brenta, Alberto Baggio, ... Leggi su vicenzatoday

ilbassanese : Segue la scia dell'amico, lo tampona e cade: ciclista muore in ospedale - ilbassanese : Ciclista segue la scia dell'amico e lo tampona: gravissimo in ospedale - Mintauros1 : @mikytooday1 La nascita del nuovo Berlusconiano segue la scia....?? - PaoloFscrittore : Storia di vampiri molto classica, che segue la scia del “Dracula” di Stoker, e che nonostante le premesse poco orig… - 36Antignani : @stefanosagui '... Due stelle giù in pianura... E Loredana segue la scia...' Quanti ricordi, grazie (ero speaker di… -