Raspadori si racconta: "Ero malato di Inter... ma l'ho rifiutata! A Sassuolo per continuare ad imparare" (Di martedì 14 luglio 2020) Il gol all'Olimpico che ha dato il là alla grande vittoria del Sassuolo contro la Lazio porta la firma di Giacomo Raspadori. E il giovane attaccante, salito alla ribalta dopo il suo primo gol in Serie A, si è raccontato alla Gazzetta dello Sport, rivelando di aver rifiutato prestiti preferendo restare in Emilia per imparare. SS Lazio v US Sassuolo - Serie A Il prossimo avversario si chiama Juve: "Segnare ai bianconeri? Intanto vediamo se gioco, ma è bello sognare. In questi mesi ho imparato da... Leggi su 90min

Raspadori racconta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Raspadori racconta