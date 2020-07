Napoli Femminile, ufficiale: ingaggiata la svedese Jenny Hjohlman (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel giorno in cui la squadra parte per il ritiro a Castel di Sangro, il Napoli Femminile continua ad annunciare i nuovi acquisti. Dopo quello di Isotta Nocchi, è arrivata un’altra ufficialità: Jenny Hjohlman, ala svedese di 30 anni, è una nuova calciatrice azzurra. A seguire la nota del club partenopeo. “Jenny Hjohlman, svedese di Vikonofors, 30 anni è una stella in patria (nove presenze in nazionale e bronzo agli Europei 2013), ma ormai si è affermata anche in Italia. Un anno e mezzo con la Florentia e otto reti per questo esterno offensivo che lo scorso anno ha giocato con la maglia dell’Empoli realizzando tre gol. Sbarcata ieri a ... Leggi su anteprima24

