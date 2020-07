Napoli, esplosione in una fabbrica: c’è almeno un ferito (Di martedì 14 luglio 2020) Napoli. Una esplosione si è verificata in una fabbrica di ricarche per estintori, sita in via Giacinto Gigante, all’Arenella, quartiere collinare del capoluogo campano. Napoli, esplosione in una fabbrica: c’è almeno un ferito Da quanto si apprende, un operaio sarebbe rimasto ferito a seguito della deflagrazione di uno degli strumenti utilizzati per il lavoro. Sul … L'articolo Napoli, esplosione in una fabbrica: c’è almeno un ferito Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

mattinodinapoli : Napoli, esplosione in locale ?manutenzione estintori: un ferito - Bukaniere : Qualche concittadino che ha notizie dell'esplosione in Via Giacinto #Gigante? Pare che sia esplosa una bombola in u… - PinoSa54 : @VincenzoDeLuca ....Sig. Governatore a chi dobbiamo ringraziare x questo...??....se non si muore di #COVID19 .....… - PinoSa54 : ??????....se non si muore di #COVID19 ..... sicuramente ci fanno morire x i fumi inquinanti che si disperdono nell'ari… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Esplosione per fuga di gas in casa in Irpinia, grave 52enne -