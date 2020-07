L'ultima trattativa con i Benetton (Di martedì 14 luglio 2020) Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha lavorato tutto il giorno per mettere a punto la proposta. In contatto costante con i Benetton e con i vertici di Atlantia, la società che controllano e che a sua volta gli garantisce il controllo di Autostrade. L’ultima proposta. Quella che può salvare i Benetton dalla cacciata e il Governo dal rischio di un risarcimento da 23 miliardi. Quella che sarà portata sul tavolo del Consiglio dei ministri notturno in alternativa alla soluzione della revoca spinta dai 5 stelle. La proposta, di cui Huffpost è venuta a conoscenza da due fonti di primissimo livello che hanno lavorato alla mediazione, dice così: la Cassa depositi e prestiti entra dentro Autostrade e la quota dei Benetton si diluisce. Poi Autostrade viene tirata fuori dal ... Leggi su huffingtonpost

