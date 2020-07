L'ipotesi sul palazzo di Londra: "Vaticano aveva autorizzato tutto" (Di martedì 14 luglio 2020) Giuseppe Aloisi Il finanziere Raffaele Mincione opta per un'azione di accertamento nei confronti della segreteria di Stato. Ora spuntano le carte: forse il Vaticano sapeva? C'è una nuova ipotesi in campo rispetto al caso del "palazzo di Londra", l'immobile di lusso al centro dell'ultimo scandalo che riguarda il Vaticano. Il finanziere Raffaele Mincione ha optato per una mossa che forse non era stata prevista dalle alte sfere della Santa Sede: Mincione ha deciso di portare avanti un'azione di accertamento nei confronti della segreteria di Stato. Si tratta, con buone probabilità, di unicum storico o quasi. La segreteria di Stato è quella in cui sono state effettuate alcune perquisizioni per via di "operazioni finanziarie sospette". E sempre all'interno della segreteria di ... Leggi su ilgiornale

