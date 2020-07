La Siberia è in fiamme: oltre 300 incendi stanno devastando la zona – Le immagini (Di martedì 14 luglio 2020) La Siberia è in fiamme, di nuovo. Negli ultimi giorni sono divampati circa 300 incendi e sono stati impiegati decine di forestali per poterli contenere utilizzando diversi metodi. Il clima mite e caldo che attraversa ampie zone della Siberia da gennaio, in aggiunta alla bassa umidità del suolo, ha contribuito a una ripresa degli incendi che avevano già devastato la regione l’estate scorsa. Sia il numero che l’intensità degli in Siberia e in alcune parti dell’Alaska hanno provocato le più alte emissioni di carbonio del mese di giugno. L'articolo La Siberia è in fiamme: oltre 300 incendi stanno devastando la ... Leggi su ilfattoquotidiano

