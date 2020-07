Johnson accelera sulla Brexit (e chiude ai migranti) (Di martedì 14 luglio 2020) La crisi dovuta alla pandemia non ha modificato le priorità di Boris Johnson, che punta dritto in direzione della Brexit. Il “cigno nero” della storia ha rallentato la tabella di marcia delle trattative, ma Regno Unito ed Unione europea ora sembrano disposti ad un’accelerata che consenta di recuperare il tempo perso per strada. La quadra … Johnson accelera sulla Brexit (e chiude ai migranti) InsideOver. Leggi su it.insideover

idea3online : Johnson & Johnson accelera studi su vaccino contro Covid-19: anticipata a luglio la sperimentazione sull’uomo -

Ultime Notizie dalla rete : Johnson accelera Wall Street inverte la rotta nel finale. Bene Pfizer che accelera su vaccino anti-coronavirus Trend-online.com Oms: "Pandemia accelera, casi raddoppiati in 6 settimane"

"Non c'è alcun Paese che non sia stato toccato da Covid-19, una pandemia che non si cura di orientamenti politici e dei confini, e anzi ha messo in luce le disuguaglianze. Con 11,8 milioni di casi nel ...

Chi è ancora oggi Marsha P. Johnson

Forse sarebbe un mondo migliore se “Ti amo” e “Addio” si potessero dire una sola volta nella vita. E mai alla stessa persona. Ma la realtà è un’altra. Spesso la Luna accelera le emozioni, rende più fl ...

"Non c'è alcun Paese che non sia stato toccato da Covid-19, una pandemia che non si cura di orientamenti politici e dei confini, e anzi ha messo in luce le disuguaglianze. Con 11,8 milioni di casi nel ...Forse sarebbe un mondo migliore se “Ti amo” e “Addio” si potessero dire una sola volta nella vita. E mai alla stessa persona. Ma la realtà è un’altra. Spesso la Luna accelera le emozioni, rende più fl ...