Inzaghi: “Abbiamo parlato con società, calciatori e staff. Attraversiamo un momento particolare” (Di martedì 14 luglio 2020) Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel del momento particolare che vive la squadra. “Ci confrontiamo sempre con società, calciatori e staff tecnico, a prescindere dai risultati. In questi giorni abbiamo parlato, sappiamo di attraversare un momento particolare. I ragazzi stanno dando tutto come sempre, purtroppo però con le rotazioni limitate non basta. In questo periodo non c’è tempo per allenarsi, bisogna solo gestire i recuperi. Dobbiamo pensare a partita dopo partita. Questa mattina abbiamo lavorato discretamente, ho visto una squadra compatta. Sono convinto che ad Udine faremo un’ottima partita, anche se non sarà facile: l’Udinese ha un ottimo allenatore e tanti ... Leggi su ilnapolista

