Google Stadia Connect | Annunci e Trailer del 14 Luglio 2020

Si è appena concluso lo Stadia Connect di oggi, evento nel quale Google ha Annunciato l'arrivo di nuovi giochi in arrivo sulla piattaforma, scopriamoli insieme. Tutti i giochi in arrivo per Google Stadia Senza indugiare a seguire vi riportiamo la lista completa dei giochi Annunciati: Dead by Daylight (Settembre 2020 – cross progression con PC e Switch)Harmonix title (Stadia exclusive)Hello Neighbor (Settembre 20)Hello Neighbor: Hide & Seek (Vacanze 2020)Hitman (Settembre 1)Hitman 2 (Settembre 1)Hitman 3 (Gennaio 2021)NBA 2K21 (Autunno 2020)One Hand Clapping (esclusiva temporale in early access)Orcs Must Die 3 (Stadia exclusive)Outcasters

Oltre ad alcune esclusive temporanee, come One Hand Clapping e Super Bomberman R Online, sulla piattaforma arriveranno anche titoli del calibro di Sekiro: Shadows Die Twice, Hitman e Serious Sam 4 Dur ...

Continuano gli appuntamenti di questa calda estate videoludica: dopo la conferenza Ubisoft di domenica, questa volta è il turno di Google con lo Stadia Connect. L'evento, annunciato a metà giugno, si ...

