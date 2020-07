"Giorgino ha rifiutato Unomattina, e ora...". Indiscrezione bomba da viale Mazzini: un mezzo terremoto in Rai? (Di martedì 14 luglio 2020) Il mezzobusto pugliese, da oltre 30 anni al Tg1, non accetta la proposta dell'azienda. Per Francesco Giorgino nessuna virata verso Unomattina. Al suo posto arriva Marco Frittella. La Rai, all'ultimo minuto, lo aveva corteggiato per affidargli la conduzione di Unomattina insieme e a Monica Giandotti. Tutto troppo in ritardo. Tutto troppo veloce. E sul piatto non ci sarebbero state rassicurazioni sul futuro professionale di Giorgino. Che declina la proposta. Ma nelle ultime ore, in viale Mazzini, sta girando una strana voce: "Qualcuno tra i dirigenti vorrebbe Giorgino alla vicedirezione di Rai1”. E questa Indiscrezione, a ridosso dei palinsesti, sembrerebbe una vera bomba. Il ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Giorgino rifiutato Caos a cinque stelle, Maggi e Pergolesi sbattono la porta: “Movimento condannato all'irrilevanza” Cronache Fermane Ascolti tv, Giorgino rifiuta “Uno Mattina”. E spunta l’indiscrezione bomba

Il giornalista pugliese conteso da più parti. Ma rifiuta UnoMattina. Spunta l’ipotesi della vicedirezione di Rai1. Ecco cosa è accaduto fino a notte fonda Telefonate su telefonate. Fino a tarda sera.

Caos a cinque stelle,

«Noi non possiamo e non vogliamo continuare ad essere complici di una scelta tanto illogica quanto scellerata e conseguentemente, dopo aver rifiutato ogni compromesso scegliendo di non ricandidarci al ...

Il giornalista pugliese conteso da più parti. Ma rifiuta UnoMattina. Spunta l’ipotesi della vicedirezione di Rai1. Ecco cosa è accaduto fino a notte fonda Telefonate su telefonate. Fino a tarda sera.«Noi non possiamo e non vogliamo continuare ad essere complici di una scelta tanto illogica quanto scellerata e conseguentemente, dopo aver rifiutato ogni compromesso scegliendo di non ricandidarci al ...