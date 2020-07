Fonseca: “Zaniolo tornerà ad essere importante per noi. Difficile vedersela contro il Verona” (Di martedì 14 luglio 2020) Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona. Ecco le sue parole: “Sarà una partita differente dalle altre, affronteremo una squadra con un sistema di gioco diverso. Loro sono molto forti sulla pressione, non lasciano giocare e ti mettono in difficoltà in fase di costruzione. Dovremo essere concreti e concentrati, perché è molto Difficile vedersela contro il Verona. Zaniolo ha giocato bene e sta bene, ma come dico sempre è la squadra la cosa più importante. I ragazzi hanno vinto e lo hanno fatto bene. Nicolò tornerà gradualmente a essere un calciatore sempre più importante per noi, ma in ... Leggi su alfredopedulla

