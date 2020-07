Dialogo tra Montalbano e Catarella sull’Aspi (Di martedì 14 luglio 2020) Era mità luglia ed essendi il campionata di calcia un chianta grica pauci erino gli argumenta da escuteri. Al mari la duminica nun si putiva annari pirchia alla Baia dei turca ci stevina chiù ginta che in chilla billa assembraminta da muvida. Muntilbano si eri facta il cania che si chiamava Ringa e lo purtava nella prima sira a fari na passiata molo molo. Fuit per iddo una granni surprisa quanno s’avvidi che ci stava macari Catarelli che stiva armiggiannna con qualichi cusa. S’avvicinai linta e lo salutai ex abrupte che chilla puviraccia incaniai e si stavi per pigliari un sintomo. “Dutturi, dutturi, macari lia è ivi?”. Muntilbano: “No Livi è a Ginova”. C: “(…)”. M: “Cataré, stavia a schirzari”. C: “Dutturu, ia a vota non accapisca quanno babbiate o facite seria”. M: ... Leggi su ilnapolista

guerini_lorenzo : Nella prima missione estera post Covid ad #Ankara con Ministro Difesa turco Hulusi #Akar. Diversi dossier, tra cui… - napolista : Dialogo tra #Montalbano e Catarella sull’Aspi Era mità luglia ed essendi il campionata di calcia un chianta grica… - MaraBussani : RT @fra_cecc: Informati su come vengono trattati gli animali da allevamento. Questa pagina è la più approfondira e di facile lettura che si… - VeggyRunner : RT @fra_cecc: Informati su come vengono trattati gli animali da allevamento. Questa pagina è la più approfondira e di facile lettura che si… - pripriislove : RT @Kariswhoo: #19 Uomo di scienza contro uomo di fede (1x22) 16,4% (PARIMERITO) Questo dialogo tra John e Jack racchiude tutto il senso d… -

Ultime Notizie dalla rete : Dialogo tra Vincere l'odio ai tempi del Coronavirus: il dialogo tra Fina e il sindaco di Pesaro Ricci AbruzzoLive LAVAGNA TATTICA – L’intesa tra Gabbiadini e Bonazzoli

Nel secondo gol della Sampdoria, si vede un’ottima intesa tra Gabbiadini e Bonazzoli. La loro combinazione porta alla rete La Sampdoria ha segnato dei bei gol contro l’Udinese, in cui sono visti ottim ...

La notte che sconvolse la Turchia: 4 anni fa il colpo di Stato fallito

Nei giorni dell'anniversario del tentato golpe, ecco qual è la situazione politica nel Paese guidato con pugno duro da Erdogan, il "sultano" che sogna di far rinascere l'antico impero ottomano. Sono p ...

Nel secondo gol della Sampdoria, si vede un’ottima intesa tra Gabbiadini e Bonazzoli. La loro combinazione porta alla rete La Sampdoria ha segnato dei bei gol contro l’Udinese, in cui sono visti ottim ...Nei giorni dell'anniversario del tentato golpe, ecco qual è la situazione politica nel Paese guidato con pugno duro da Erdogan, il "sultano" che sogna di far rinascere l'antico impero ottomano. Sono p ...