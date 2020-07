Daydreamer - Le ali del sogno trama 15 luglio 2020: Polen prova a riconquistare Can (Di martedì 14 luglio 2020) Daydreamer - Le ali del sogno torna mercoledì 15 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45. La trama si concentra ancora sul rapporto tra Can e Polen, che vuole riconquistare il suo quasi ex fidanzato. Daydreamer - Le ali del sogno torna mercoledì 15 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama parla di una Polen molto agguerrita: vuole riconquistare Can! Trovato Can, Polen nasconde a Sanem quello che ha visto e la fa tornare indietro da sola, come anticipa il promo dell'episodio 26. La donna ha deciso di rimanere qualche giorno in più a Istanbul per cercare di riconquistare il suo bel fotografo, ma ha ... Leggi su movieplayer

