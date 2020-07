Coronavirus, da ieri meno contagi (114), ma 4 decessi in più (17). Più guariti e 5 fuori dalle terapie intensive (Di martedì 14 luglio 2020) Il report quotidiano stilato oggi dalla Protezione civile in merito alla situazione Coronavirus nel Paese ci racconta che rispetto a ieri i nuovi contagi sono diminuiti: 114 contro i 169 di 24 ore fa, così come calano i ricoveri nelle terapie intensive. Salgono invece i ricoverati con sintomi mentre, le vittime sono poche di più. Ma entriamo nello specifico. Come dicevamo ogi abbiamo 114 nuovi positivi che portano la cifra complessiva 243.344 i casi totali. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 17 decessi (ieri 13), per complessivi 34.984 morti dall’inizio dell’emergenza. Fortunatamente continuano a salire i guariti: 335 nelle ultime 24 ore (95.441 in totale) mentre, altri 5 pazienti sono usciti dalle ... Leggi su italiasera

